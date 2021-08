Ende eines Zürcher Sportshops – Fussball-Corner Oechslin zieht aus Oberstrass weg Nach dem Namen verliert der legendäre Laden auch den Standort. Er wird in das Geschäft von 11teamsports in der Innenstadt integriert.

Die Tage des Fussball-Corner am Schaffhauserplatz sind gezählt. Foto: Dominique Meienberg

Noch prangen die Lettern in grüner Schrift am Schaffhauserplatz. Noch existiert der Fussball-Corner Oechslin.

Doch nicht mehr lange. Anfang Oktober schliessen beide Läden, das Sportgeschäft zieht in die Innenstadt.

Grund dafür ist die Übernahme durch den Branchenriesen 11teamsports. Bereits im Frühjahr hatte der Laden deswegen offiziell den Namen geändert. Von fern war davon am Tramknotenpunkt im Quartier Oberstrass jedoch nicht viel zu sehen. Die grünen Sonnenstoren etwa wollte man nicht sofort ersetzen, auch am grünen Fussboden hielt man fest. Schliesslich sollte der Laden so lange wie möglich «Oechslin-like» bleiben. Und die fussballverrückte Kundschaft wurde mit der Nachricht vertröstet, immerhin bleibe der Laden erhalten.

Dieser Trost war nur von kurzer Dauer, das Zelebrieren des Alten nur das Hinauszögern vor dem definitiven Ende.

Am 4. Oktober schliesst das Geschäft am Schaffhauserplatz seine Tore für immer, das Outlet schon eine Woche früher. Entsprechende Grosskleber prangen seit einigen Tagen auf den Scheiben des Geschäfts. Der Fussball-Corner wird danach ganz im 11teamsports-Laden an der Löwenstrasse integriert. Das Personal zügelt ebenso in die Innenstadt.

Heinrich «Heini» Oechslin hatte den Fussball-Corner 1974 eröffnet. Wer seither ein Shirt, Schuhe oder ein besonderes Fussball-Accessoire suchte, pilgerte an den Schauffhauserplatz. Der einstige Patron war mit der Fusion einverstanden. Er verstarb Anfang 2021 mit 87 Jahren (lesen Sie den Nachruf auf Heini Oechslin).

ema

Fehler gefunden?Jetzt melden.