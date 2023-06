EM 2024: Uefa enthüllt Maskottchen

Ein herziger kleiner Bär – mit Hose. Die Europäische Fussball-Union Uefa hat das Maskottchen für die EM 2024 in Deutschland vorgestellt. «Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmasslich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut», teilte der Dachverband am Dienstagmorgen mit. Laut Verbandsangaben erschien die Symbolfigur als Überraschungsgast in einer Grundschule in Gelsenkirchen. Am Nachmittag wird das Maskottchen offiziell vorgestellt.

Bei der WM 2006 in Deutschland war das Maskottchen ein ausgewachsener (Plüsch)-Löwe, hiess Goleo und hatte eben keine Hose an, was über Wochen ein Gesprächsthema gewesen war. Dabei hatte Goleo einen sprechenden Fussball namens Pille.

Über den Namen des 2024er-Maskottchens können in den kommenden zwei Wochen Kinder aus dem Uefa-Schulfussballprogramm sowie alle Fans abstimmen. Zur Auswahl stehen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär. (DPA)