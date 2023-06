Conference League: Basel mit machbarem Los, Luzern fordert starke Schweden

Am Mittwoch wurden neben der Qualifikationsrunden den Champions League auch diejenigen der Conference League ausgelost. In der zweiten Qualifikationsrunde fordert der FC Luzern als Aussenseiter den schwedischen Vertreter Djurgardens IF, der die letzte Saison in der heimischen Liga auf dem zweiten Platz abschloss und in der letztjährigen Conference League erst im Achtelfinal ausschied.

Der FC Basel dagegen erwartet eine leichtere Aufgabe. Er trifft entweder auf die Finnen des FC Honka Espoo oder auf die Kasachen des FC Tobols. So oder so ist der FC Basel als letztjähriger Halbfinalist der klare Favorit. Die Hinspiele werden 27. Juli, die Rückspiele am 3. August stattfinden. (nka)