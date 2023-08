Champions League: YB trifft im Playoff auf Maccabi Haifa

Die Hürde Maccabi Haifa trennt YB vom grossen Traum Champions League. Der israelische Serienmeister setzte sich am Dienstagabend im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Slovan Bratislava daheim 3:1 durch und zieht nach dem 2:1-Hinspielsieg in der Slowakei souverän ins Playoff ein. Der haitianische Stürmer Frantzdy Pierrot brachte das Heimteam nach einer halben Stunde in Führung, der israelische Nationalspieler Dia Saba doppelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erhöhte der israelische Nationalspieler Dean David auf 3:1, nachdem Slovan kurz zuvor der Anschlusstreffer gelungen war.

Das Hinspiel findet am 23. August in Haifa statt, das Rückspiel in Bern steigt dann am 29. August. Für YB würde das Weiterkommen die dritte Qualifikation für die Gruppenphase der Königsklasse bedeuten. Maccabi schaffte den Schritt in die Beletage des Europacups derweil dreimal, zuletzt vergangenes Jahr, als die Israeli in einer Gruppe mit Benfica, Paris Saint-Germain und Juventus zwar den letzten Rang belegten, aber die Italiener immerhin einmal besiegten. (dwu)