Champions League: YB startet gegen Leipzig

Die Auslosung der Champions League am Donnerstag bescherte den Young Boys eine Gruppe mit Manchester City, Leipzig und Roter Stern Belgrad. Mittlerweile ist der Spielplan bekannt.

Die Berner starten in der Königsklasse am 19. September um 18.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Leipzig. In der 2. Runde geht es am 4. Oktober um 21 Uhr auswärts gegen Roter Stern weiter. Danach folgen die beiden Partien gegen Man City mit Manuel Akanji (25. Oktober um 21 Uhr im Wankdorf, 7. November um 21 Uhr auswärts). Am 28. November um 21 Uhr steht das letzte Heimspiel der Gruppenphase gegen Roter Stern an. Zum Abschluss spielen die Berner am 13. Dezember um 18.45 Uhr auswärts gegen Leipzig. (heg)