Nations League: Türkei blamiert sich auf den Färöern

Die Türkei hat sich auf den Färöern in der Nations League blamiert. Zum Abschluss der Gruppe A verloren die Türken am Sonntag in Tórshavn beim Aussenseiter mit 1:2 (0:0), hatte sich als Gruppensieger allerdings bereits zuvor den Aufstieg in die Liga B gesichert. Viljormur Davidsen (51.) und Jóan Edmundsson (59.) trafen für die Gastgeber. Der Anschluss durch Serdar Gürler (89.) kam zu spät. Am Donnerstag kam die Türkei ebenfalls nur zu einem 3:3 gegen Luxemburg.

Weltmeister Frankreich hat den Abstieg aus der Nations League nur mit Schützenhilfe abwenden können. Die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps verlor am Sonntag zum Abschluss der Gruppe 1 mit 0:2 (0:2) in Dänemark, profitierte allerdings vom 1:3 (1:1) der Österreicher gegen Vize-Weltmeister Kroatien. Durch die Niederlage steigt das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick in die Liga B ab. Kroatien hat dagegen als Gruppenerster das Halbfinale (14./15. Juni 2023) erreicht.

Die enttäuschenden Franzosen hatten wie schon bei der Hinspiel-Niederlage gegen Dänemark (1:2) grosse Probleme mit dem EM-Halbfinalisten und zeigten sich knapp zwei Monate vor dem WM-Start erneut ausser Form. Kasper Dolberg (34.) und Andreas Skov Olsen (39.) trafen für die Gastgeber zum verdienten Sieg.

Viel Glück für Kylian Mbappé und Frankreich. Foto: Franck Fife (AFP)

Real Madrids Luka Modrić brachte die Kroaten in Wien bereits nach sechs Minuten in Führung. Christoph Baumgartner von 1899 Hoffenheim glich drei Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Marko Livaja (69.) und Dejan Lovren (72.) für die Entscheidung.

In der Gruppe 4 sicherten sich die Niederlande von Trainer Louis van Gaal durch ein 1:0 (0:0) gegen Belgien den ersten Platz und stehen in der Endrunde der Nations League. Virgil van Dijk traf für Oranje (73.). Wales muss nach dem 0:1 (0:0) gegen Polen in der kommenden Nations-League-Spielzeit in der Liga B antreten. (dpa)