FA-Cup: Arsenal ohne Problem in Runde 4

Beim Drittligisten Oxford liess Premier-League-Leader Arsenal in der dritten Runde des FA-Cup nichts anbrennen und zog ein 3:0-Sieg in die nächste Runde ein. Nach einer unattraktiven ersten Halbzeit mit wenig Torchancen zog der Favorit aus London das Tempo in der zweiten Halbzeit an und ging durch Ex-Basel-Spieler Mohamed Elneny per Kopf in der 63. Minute nach einem Freistoss in Führung. Eddie Nketiah traf in der Folge doppelt (70./76.) zum Endstand. Wie viele Arsenal-Stammspieler wurde Granit Xhaka zu Beginn geschont, er wurde kurz vor dem ersten Tor seines Teams eingewechselt. In der vierten Runde trifft der Tabellenführer nun am 28. Januar auf das Starensemble von Manchester City. (tzi)