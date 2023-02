Bundesliga: Fischer mit Union neuer Leader

Union Berlin hat dank Stürmer Jordan Siebatcheu seine makellose Bilanz in diesem Jahr ausgebaut und ist zumindest für gut 24 Stunden zurück an die Spitze der Bundesliga gesprungen. Das 2:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 war für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel im Jahr 2023. Durch den Erfolg am 19. Spieltag im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei zogen die Köpenicker in der Tabelle am FC Bayern München vorbei, der am Sonntag um 17.30 Uhr in Wolfsburg antritt.

Vor 22'012 Zuschauern und Zuschauerinnen brachte Kevin Behrens die Gastgeber in Führung (32. Minute.). Marcus Ingvartsen glich für die Gäste von Trainer Bo Svensson per Handelfmeter aus (79.), ehe Siebatcheu mit seinem ersten Tor seit September für den Sieg der Berliner sorgte (84.). Während Edimilson Fernandes bei Mainz durchspielte, fehlte Captain Silvan Widmer verletzungsbedingt.

Urs Fischer setzt mit Union Berlin die Bayern weiter unter Druck. Foto: Andreas Gora (Keystone)

Der Aufwärtstrend von Borussia Dortmund im neuen Jahr hält an. Mit dem 5:1 (1:1) über den bisher punktgleichen Tabellennachbarn SC Freiburg setzte das Team von Trainer Edin Terzic seine Aufholjagd in der Bundesliga im Kampf um die Champions League-Plätze in imposanter Manier fort. Dank des ersten Treffers von Sébastien Haller (51. Minute) nach Krebsoperationen und Chemotherapien für den BVB sowie weiterer Tore von Nico Schlotterbeck (26.), Karim Adeyemi (48.), Julian Brandt (69.) und Giovanni Reyna (82.) festigte das Team mit Gregor Kobel im Tor den vierten Tabellenplatz und zog zumindest für einen Tag mit dem Titelfavoriten FC Bayern München nach Punkten gleich. Der frühe Platzverweis für den Freiburger Kiliann Sildillia (17.) spielte der Borussia dabei in die Karten.

Eintracht Frankfurt mischt weiter im Titelkampf mit und hat die Abstiegssorgen von Hertha BSC vergrössert. Die Hessen kamen zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0) und fügten den Berlinern die vierte Niederlage im neuen Jahr zu. Randal Kolo Muani (21. Minute/Foulelfmeter, 28.) avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner für die seit sieben Spielen unbesiegten Frankfurter, für die Aurelio Buta (90.+4) den Schlusspunkt setzte und bei denen Djibril Sow 90 Minuten spielte.

Bochum bleibt zu Hause eine Macht und hat die desaströse TSG Hoffenheim noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Bochumer bezwangen die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter spektakulär mit 5:2 (3:0). Der ehemalige Meistercoach vom FC Zürich gerät nach dem zehnten sieglosen Pflichtspiel nacheinander immer mehr in Bedrängnis. Philipp Hofmann (22. Minute), Philipp Förster (30.), Takuma Asano (40.), Erhan Masovic (69.) und Moritz Broschinski (83.) erzielten vor 23'700 größtenteils begeisterten Zuschauern die Tore für den VfL. Christoph Baumgartner (49.) und Munas Dabbur (77.) gelangen die Hoffenheimer Treffer.

Leipzig hat eine grosse Chance verpasst, den FC Bayern München im Titelkampf unter Druck zu setzen. In einem intensiven und keineswegs langweiligen Spiel beim 1. FC Köln kamen die Leipziger aber nicht über ein 0:0 hinaus. Ebenfalls torlos trennte sich Schlusslicht Schalke 04 bei Borussia Mönchengladbach. Nico Elvedi spielte bei Gladbach durch. (dpa)