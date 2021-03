Umfrage zum Fussverkehr – Fussgänger beurteilen Bülachs Trottoirs und Ampeln Mit einer Onlineumfrage und einem Check vor Ort soll das Projekt «GEHsund» herausfinden, wie fussgängerfreundlich Schweizer Gemeinden sind. Jetzt ist auch Bülach auf dem Prüfstand. Florian Schaer

Bülach hat durchaus auch ruhige Fussgängerstrecken. So zum Beispiel die Rietbachstrasse im Süden der Stadt. Foto: Balz Murer

Hat Bülach viele abwechslungsreich gestaltete Plätze und Parks? Wie sicher sind die Schulwege in der Stadt? Wie gut beleuchtet sind die Routen nachts? Und wie lange muss man am Zebrastreifen warten? Diese und eine ganze Reihe weiterer Fragen sollen Fussgängerinnen und Fussgänger dieser Tage beantworten. Die Onlinebefragung richtet sich an alle, die sich regelmässig in der Bezirkshauptstadt (oder in einer der 14 anderen untersuchten Schweizer Agglomerationsgemeinden und Kleinstädte) zu Fuss bewegen – auch wenn es sich nur um kurze Strecken handelt.