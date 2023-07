Adlikon bei Regensdorf – Fussgänger bei Unfall

schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Fussgänger ist am Dienstagnachmittag in Adlikon bei Regensdorf ein Mann schwer verletzt worden. red

Die Polizei bei der Spurenaufnahme am Unfallort. Foto: Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 16.15 Uhr betrat ein 56-jähriger Fussgänger aus zurzeit noch unbekannten Gründen unvermittelt die Buchserstrasse. Er wurde von einem in Richtung Adlikon fahrenden Sattelschlepper erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fussgänger wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gefahren werden. Der 26-jährige Chauffeur blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Regensdorf und der Rettungsdienst des Spitals Limmattal im Einsatz.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Tel. 058 648 63 90, in Verbindung zu setzen.

