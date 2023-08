Unfall in Wallisellen – Fussgängerin wird auf Fussgängerstreifen angefahren Bei einem Verkehrsunfall in Wallisellen hat sich am Freitagabend eine 21-jährige Fussgängerin schwer verletzt.

Auf diesem Fussgängerstreifen ereignete sich der Unfall. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitagabend kurz nach 19 Uhr kam es in Wallisellen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war eine 33-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuen Winterthurerstrasse in Richtung Zürich unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr sie auf einem Fussgängerstreifen in eine von links kommende Fussgängerin. Die 21-Jährige wurde durch den Aufprall auf den Boden geschleudert und verletzte sich schwer.

Ein Notarzt und ein Rettungswagen rückten an den Unfallort aus. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte in ein Spital gefahren. Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Wegen des Unfalls musste die Neue Winterthurerstrasse bis ungefähr um 22.15 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein und regelte den Verkehr.

zim

