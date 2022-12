Nachhaltige Architektur – Futuristisch und heimelig zugleich Hinter dem «Haus des Holzes» in Sursee verbergen sich zukunftsweisende Ideen. Daniela Meyer

Blick in eine Wohnung im «Haus des Holzes»: Weiss verputzte Wände kontrastieren mit den Holzdecken und Parkettböden. Foto: Marcoleu GmbH

Der Name des Projekts trifft gleich in zweierlei Hinsicht zu: Das «Haus des Holzes» in der luzernischen Kleinstadt Sursee ist nicht nur aus Holz gefertigt, darin werden auch andere Holzbauten geplant. Denn Bauherrin ist die Firma Pirmin Jung, ein etabliertes Ingenieur- und Planungsbüro im Bereich Holzbau.