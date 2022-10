Menschen im Unterland – Gabi Nyffenegger, Kafibetreiberin aus Bassersdorf Ein Kafi am Dorfplatz in Bassersdorf, das öffnet, wenn alle anderen geschlossen sind. Dieses Herzensprojekt hat Gabi Nyffenegger diesen Sommer verwirklicht. Raisa Durandi

Gabi Nyffenegger aus Bassersdorf hat ein saisonales Kafi eröffnet. Foto: Raisa Durandi

Gabi Nyffenegger (51) hat diesen Sommer endlich ihr Herzensprojekt umsetzen können. Dieses hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann und einigen gläubigen Freundinnen in und um Bassersdorf bereits im Jahr 2020 geplant. Doch dann kam die Pandemie, und alles verzögerte sich. Schliesslich war es dann aber doch so weit: Die Eröffnung des Kafi wunderbar stand an. Ein Open-Air-Café mitten auf dem Dorfplatz in Bassersdorf.

An Samstagen von 16 bis 21 Uhr, wenn alle anderen Cafés rund um den Dorfplatz bereits geschlossen haben, konnte man im Kafi wunderbar gemütlich zusammen sein und gemeinsam eine Tasse Kaffee mit hausgemachtem Kuchen geniessen.

Das Café war von Juli bis September in Betrieb. Gabi hat ein Herz für Menschen. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe und beim Verein «Tischlein deck dich» in Kloten. Zusammen mit ihrem Mann wohnt sie seit 23 Jahren in Bassersdorf. Gemeinsam haben sie drei erwachsene Töchter.



Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video Selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 30 Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin.

