Zwiebeln als Geschenk – Gärtner veranstalten blumige Geschenkaktion in Niederglatt Zusammen mit zwei Lernenden hat der Gärtner Thomas Meier in Niederglatt die Kundschaft des Fleischli mit Tausenden von Zwiebelblumen beschenkt. Astrit Abazi

Thomas Meier (Mitte) verschenkte Tausende Blumenzwiebeln vor der Fleischli-Filiale in Niederglatt. Foto: Sibylle Meier

Wer am Freitag, 11. Dezember, in der Niederglatter Fleischli-Filiale einkaufen ging, wurde mit einem Geschenk der besonderen Art überrascht. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte Thomas Meier, Inhaber der Meier Gärten AG, zusammen mit zwei Lernenden einen Stand eingerichtet. Kundinnen und Kunden des Fleischli, aber auch alle Passanten durften sich einen Blumentopf nehmen und aus etlichen Blumenzwiebeln – bis zu 20’000 Stück an der Zahl – ein Mitbringsel zusammenstellen.

«Wir haben gegen 06.30 Uhr angefangen, den Stand aufzustellen, und waren ab 08.15 Uhr immer wieder damit beschäftigt, Leute zu beschenken», erzählt Thomas Meier. Vier bis zehn Zwiebeln haben Meier und seine Lernenden pro Topf verteilt. Die beschenkten Personen durften diese dann selbst unter der Anleitung der Gärtner an einem der fünf Arbeitsplätze selbst einpflanzen. «Viele haben sich entweder ihre Lieblingsfarbe ausgewählt oder sich von den Lernenden beraten lassen.»