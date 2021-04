Naturnahes Gärtnern in Bassersdorf – Gärtnerei Wisli bekämpft Pflanzenschädlinge mit Musik Helfen Kontrabass, Ukulele oder Bongo gegen Schädlinge? Eine Studie will die Wirkung von akustischen Pflanzenschutzmitteln untersuchen. Astrit Abazi

Mischa Ragettli (Mitte) und Mitarbeitende der Gärtnerei Wisli haben die Pflanzen mit sanften Rhythmustönen bespielt. Foto: Balz Murer

Umweltbewusst Pflanzen schützen und sich dazu noch musikalische Unterhaltung zu Gemüte führen? In der Gärtnerei Wisli ist das durchaus möglich. Hier gehen nämlich Umweltschutz und Unterhaltung seit kurzem Hand in Hand: Im stiftungseigenen Gewächshaus in Baltenswil hört man immer wieder musikalische Darbietungen von sanften Perkussionseinlagen bis zu hartgesottenem Rock. Obwohl diese spontanen Shows auch für ein menschliches Publikum geeignet wären, sind sie in erster Linie für die Pflanzen gedacht – als akustisches Pflanzenschutzmittel sozusagen.