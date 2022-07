Neue Verbindung in Glattfelden – Gäste des Hotels Riverside sollen den Bus nehmen Beim Hotel Riverside in Glattfelden wird gebaut. Nun soll das Areal mit einem Postauto erschlossen werden. Andrea Söldi

Auch im Letten-Areal dürfte künftig ein Postauto halten. Archivfoto: Christian Jaeggi

Das Letten-Areal an der Glatt ist zurzeit schlecht mit öffentlichem Verkehr erreichbar. Die meisten Gäste und das Personal des Hotels Riverside reisen deshalb mit Privatautos an. Doch künftig ist auf der Aarütistrasse zwischen Glattfelden und Zweidlen mit mehr Verkehr zu rechnen: Das Hotel will zusätzliche 100 Zimmer sowie einen Kongresssaal für 2000 Personen bauen. Zudem wird gleich gegenüber, auf der anderen Flussseite, ein riesiges Datacenter erstellt. Deshalb soll das Areal in eineinhalb Jahren mit einem Bus erschlossen werden.