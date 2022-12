Feuerwehreinsatz in Regensdorf – Ein unbewohntes Gästehaus brannte in der Nacht In der Nacht auf Sonntag wüteten die Flammen in einem Häuschen in der Nähe der Altburg. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt über 100’000 Franken. (anb)

Die Feuerwehr Regensdorf musste in der Nacht auf Sonntag ausrücken. Symbolfoto: Urs Jaudas

Ein Häuschen in der Nähe der Altburg in Regensdorf stand in der Nacht auf Sonntag in Flammen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ging kurz nach 0.30 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die telefonische Meldung ein, wonach in Regensdorf aus dem Dach eines kleinen Hauses Flammen lodern würden. Die schnell vor Ort eingetroffene Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Beim Brandobjekt handelt es sich um ein ehemaliges «Wäschehäuschen», welches zu einem Gästehaus umgebaut worden ist und zur Zeit des Brandes unbewohnt war, wie die Polizei schreibt. Der Schaden am Gästehaus dürfte nach ersten Schätzungen 100’000 Franken übersteigen. Personen wurden keine verletzt.

Die genaue Bandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich nahmen ihre Arbeit auf. Nach aktuellem Untersuchungsstand steht eine Brandstiftung nicht im Vordergrund. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Gemeindepolizei Regensdorf, die Feuerwehr Regensdorf und vorsorglich ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz.

Es ist der zweite Brand dieses Wochenende in Regensdorf. Am Freitagabend stand der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Verletzt wurde niemand, aber es kam zu einem Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.

