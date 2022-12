Zürcher Wahlen 2023 – Galladé, Bigler, Ameti – sie wollen alle in den Kantonsrat Parteiüberläufer, umstrittene Figuren, Ex-Stadträte, ein Filmemacher oder die Gattin eines SVP-Nationalrats: Die Listen der Kandidierenden bergen manche Überraschung. Pascal Unternährer

Die Gemeinderätin Sanija Ameti steht auf der GLP-Liste für den Stadtzürcher Wahlkreis 4+5

Viele bekannte Namen tummeln sich auf den Parteilisten für die Wahl in den Kantonsrat am 12. Februar 2023. Es sind einige Altbekannte unter ihnen – aus dem Nationalrat, aus dem Kantonsparlament oder aus der Stadt- oder Gemeindepolitik. Einige Promis, die ihr politisches Gewicht mitunter als Listenfüller in die Waagschale werfen, treten überraschend wieder in Erscheinung. Hier eine Auswahl unter den 1687 Kandidierenden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.