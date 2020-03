Ganz Kloten steht hinter dem Stadtrat Der Klotener Stadtrat hat im Alleingang ein Hilfspaket in Millionenhöhe geschnürt. Das übergangene Parlament stellt sich nun einstimmig dahinter. Christian Wüthrich

Die Ratsleitung des Klotener Parlaments mit dem formell höchsten Klotener, Heiri Brändli (EVP; Mitte), und den beiden Vize Oliver Streuli (SVP; links) und Irene Frischknecht (FDP; rechts) stellt sich zusammen mit der ganzen übrigen Legislative unisono hinter das Hilfspaket des Stadtrats. Dies obschon sie weder darüber debattieren noch abstimmen durften.

Archivbild: Christian Wüthrich

Es ist eine korrekte Entscheidung, aber aus demokratischer Sich nicht ganz lupenrein. Die Klotener Stadtregierung beschloss vor wenigen Tagen, ein Hilfspaket in der Höhe von total vier Millionen Franken zu sprechen, um in Not geratenen Unternehmen und Institutionen aus der Flughafenstadt unter die Arme greifen zu können. Die Situation verlangte nach einem schnellen Handeln, genau das taten die sieben Stadträte denn auch. Zwei Millionen seien für Soforthilfe «à fonds perdu», weitere zwei Millionen habe der Stadtrat in Form von zinsfreien Darlehen gesprochen, bestätigt Verwaltungsdirektor Thomas Peter auf Anfrage.