Pferderennen in Dielsdorf – Wenn nur 100 Meter zum grossen Exploit fehlen Mit dem Sieg vor Augen galoppierte Checkpoint im GP Jockey Club unter Nicole Schlatter aus Boppelsen dem Ziel entgegen. Auf den letzten 100 Metern zog das Favoritenquartett mit Sieger Ispahan an ihnen vorbei. Werner Bucher

Da führen Nicole Schlatter und Checkpoint das Feld im 47. Grand Prix Jockey Club noch an: Kurz vor Schluss erst zieht Nicolas Guilbert (im gelben Helm) mit dem siegreichen Ispahan an der Amateur-Rennreiterin und ihrem eigenen Wallach vorbei.

Foto: Sibylle Meier

«Es war ein unglaubliches Erlebnis, als Amateurin im grössten Rennen auf der Pferderennbahn in Dielsdorf teilzunehmen, und wie erwartet hat mein Checkpoint alles gegeben», erklärte Schlatter freudestrahlend vor 5000 Fans. «Leider aber hatte er etwas Mühe mit dem kräftezehrenden Geläuf», fügte die Bopplisser Trainerin und Besitzerin an, die im galoppsportlichen Hauptereignis des vorletzten Dielsdorfer Renntags der Saison selbst im Sattel ihres siebenjährigen Wallachs sass. Wie bei ihren Erfolgen im bisherigen Saisonverlauf übernahm Schlatter mit Checkpoint bald die Spitze des Feldes im mit 50'000 Franken dotierten Flachrennen über 2474 Meter – und führte es bis zur Mitte des Einlaufs an.