Gute Masche in Glattfelden – Garn-Festival lockt Strick-Fans aus aller Welt an «Lismä» liegt voll im Trend: Übers Wochenende war das Riverside in Zweidlen mit 3000 strickenden Gästen vollkommen ausgebucht – darunter waren mehrheitlich Frauen. Christian Wüthrich

Strickmode der modernen Art am Beispiel der Entwürfe von Organisatorin Meret Bützberger: Punkpulli und ebensolche Socken. Foto: Ruth Hafner Dackerman

Es herrscht Grossandrang im Riverside am Samstagnachmittag. Wolle in allen Farben und Qualitäten wird an den verschiedenen Ständen im alten Kämmereisaal präsentiert. An Ständern hängen Modelle von Pullovern, Strickjacken und ganzen Kleidern – nur als Inspiration. Daneben liegen Socken und diverse Schals.