Gastro-Serie aus Bülach – Nach diesen Pide und Döner versteht man die heutige Jugend Im Da Amici verpflegen sich viele Bülacher Schülerinnen und Schüler. Kein Wunder: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schwierig zu überbieten. Daniela Schenker

Die Pide mit Feta, Ei und Spinat. Foto: Daniela Schenker

In der einen Hand ein Getränk, in der anderen einen Pizzakarton oder einen eingewickelten Kebab. So queren nach den Sommerferien wieder Gruppen von jugendlichen Schülerinnen und Schülern den Fussgängerstreifen an der Bülacher Schaffhauserstrasse. Dieser Anblick ist geeignet, einen kleinen Anflug von Nostalgie auszulösen. Es sind Erinnerungen an das erste, von den Eltern genährte Jugendkonto. Zehn Franken pro Mittagessen war damals die Währung, auf die sich die Eltern der meisten Kantischülerinnen und -schüler wortlos und ganz ohne Internetrecherche geeinigt zu haben schienen.

Al Jugendliche fanden wir es einfach grossartig, jede Woche frei über die schier unglaubliche Summe von 40 Franken verfügen zu können. Am fünften Tag, dem Donnerstag, gab es nichts, da nachmittags schulfrei war. Nicht immer wurde das Geld im Sinn der Erziehungsberechtigten investiert. Statt des Menüs 1 in der Mensa gab es auch schon mal den Film im Saal 2 des Kinos.



Das Lokal an der Bülacher Kreuzstrasse ist auch bei den Jugendlichen aus den benachbarten Schulhäusern beliebt. Foto: Balz Murer

Von diesen Erinnerungen getrieben, will ich wissen, wo die Bülacher Jugend heute ihr Verpflegungsgeld hinträgt. Ich lande an der Kreuzstrasse 4. Dort wirbt das Da Amici mit einem Schülerangebot. Davon kann ich allerdings nicht profitieren. Zum einen ist es Abend. Zum anderen lassen die Spuren der Lebenserfahrung in meinem Gesicht mich wohl nicht mehr als Schülerin durchgehen. Bestellen darf ich gleichwohl, auf der sehr bedienungsfreundlichen Internetseite.

Zur gewünschten Zeit ist das Bestellte bereit und noch so heiss, dass ich mir selbst durch die Kartonschachtel die Finger verbrenne. Der freundliche Mann im blitzsauberen Lokal mit ein paar Tischen im Freien fragt, ob ich tatsächlich keine Sauce zur Falafel wünsche. Kurz darauf reicht er mir die vergessene Zutat. Zu Hause staunen wir erst einmal, was uns für nicht einmal 75 Franken eingetütet wurde.



Der griechische Salat mit – selbst gewählter – französischer Sauce. Foto: Daniela Schenker

Bereits die Pide, also das türkische Fladenbrot, mit Spinat, Ei und Feta (Fr. 16.50 mit Salat) ist immens. Auch die Pizza mit Broccoli (Fr. 15.90 mit Getränk) passt kaum in den vorgesehenen Karton. Beide Portionen sättigen wohl nicht nur die hungrigsten Heranwachsenden, auch die Qualität ist für einen Take-away tadellos. Ein Griff in den heimischen Gewürzschrank behebt den einzigen Mangel des sehr zurückhaltenden Salzgebrauchs schnell.



Die Pizza mit Broccoli ist so gross, dass sie kaum in die Schachtel passt. Foto: Daniela Schenker

Der griechische Salat (Fr. 9.50) spart weder an Vitaminen noch an Feta und Oliven. Auch die Portion ist mehr als reichlich.

Als Nächstes beissen wir in den Imbissklassiker – und das einzige Gericht mit Fleisch. Der Döner im Fladenbrot (12 Franken) ist einwandfrei, auch wenn er direkt an der Theke bestimmt noch besser geschmeckt und auch optisch mehr hergemacht hätte. Schon ordentlich satt, versuchen wir die zur Wiederbelebung in den Ofen gelegten Falafel mit Pommes (12 Franken): tipptopp.



Auch wer die Falafel mit Pommes bestellt, dürfte locker satt werden. Foto: Daniela Schenker

Ein kleiner Absturz muss dann doch noch sein. Der kommt in Gestalt eines Gläschens mit einer zuckrigen Masse aus der Cheesecake-Fabrik (Fr. 8.50). Selber schuld, wer beim italienisch-türkischen Imbiss ein amerikanisches Dessert bestellt.



Aber insgesamt ist auf die Bülacher Jugend in Sachen Kulinarik Verlass. Wir sind zu einem sehr günstigen Preis sehr satt geworden – und sehr froh darüber, dass nun keine Mathematikstunde mehr auf uns wartet.



Beim Cheesecake hat die Lebensmittelindustrie nicht an Zucker gespart. Foto: Daniela Schenker

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.