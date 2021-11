Sablier im Circle neu auf der Liste – «Gault Millau» 2022: Krone Regensberg erneut mit 15 Punkten Der Gastroführer «Gault Millau» krönt die Küche von Alessandro Mordasini wie schon im Vorjahr zur besten im Unterland. Alexander Lanner

Küchenchef Alessandro «Ale» Mordasini von der Krone in Regensberg heimst erneut 15 Punkte ein. Archivfoto: Sabina Bobst

Am Montagmittag hat «Gault Millau» die neuen Restauranttests publiziert. Aus Unterländer Sicht bleibt vieles beim Alten, aber es gibt auch etwas Neues. Wie schon letztes Jahr schaffte es die Krone Regensberg an die regionale Spitze. Chefkoch Alessandro «Ale» Mordasini war vor zwei Jahren erstmals dabei und kann seither die 15 Punkte halten. Die Jury lobte: «Starke Snacks – etwa ein knuspriges Croissant mit Schinken und Käse oder Apfelscheiben, gefüllt mit Spargeln – gibts zum Apéro. Dann wird mit der Kombination aus Zürichsee-Muscheln, Kohlrabi und cremiger Muschelsauce mit Kräuteröl ein erstes Gericht mit Ausrufezeichen serviert. Klug komponiert und aromatisch schön ausbalanciert sind die Erbsen mit Zwiebelcreme, Sauerrahm und Buttermilch. Bei der minimal gegarten Aargauer Forelle mit geräucherter Beurre blanc fehlt der Sauce zwar ein wenig die Säure, der Lammrücken dagegen ragt in jeder Hinsicht heraus: Die Qualität des Fleisches, die Zubereitung auf dem Grill und die Beilagen (Spargeln mit Bärlauch, Kartoffeltartelette mit Belper Knolle) sorgen für ein aufs Wesentliche reduziertes, perfekt ausgeführtes Gericht.»