Super League: St. Gallen – GC – GC chancenlos – und der Captain wird noch vor der Pause ausgewechselt Nach zwei rauschenden Siegen bleibt diesmal nur der Frust gegen die Ostschweizer. Beim 0:2 im Kybunpark schiessen die Grasshoppers insgesamt zweimal aufs gegnerische Tor. Marcel Rohner

Spielt am Sonntag als einer der wenigen GC-Akteure in Normalform: Goalie André Moreira. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Einmal schiesst Dominik Schmid aufs Tor. Da sind vier Minuten vorbei. Ein anderes Mal trifft Georg Margreitter nach einem Eckball die Latte. Da ist eine Viertelstunde vorbei.

Das sind kurze, schöne Momente für die Grasshoppers, sie nähren die Hoffnung, dass es wieder ein rauschendes Fussballfest geben könnte gegen den FC St. Gallen. Wie in der Hinrunde, als sie einmal 5:2 und einmal 4:0 gewannen, Stürmer Kaly Sène schoss fünf der neun Tore.

Damals war Herbst und Winter, nun ist es in St. Gallen ein wunderbarer Nachmittag, die Sonne wärmt den Kybunpark auf, fast 19’000 sind im Stadion. Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag begrüsste GC im Letzigrund ein Drittel davon. Gegen die Young Boys, den Schweizer Meister.

GC holte gegen YB einen Punkt, dank eines Tors tief in der Nachspielzeit, das Heimteam hatte sein Fussballfest. Eine Woche später ist die Welt schon wieder eine andere, GC wieder im Tief. Die Versuche Schmids und Margreitters sind einsame Highlights aus Zürcher Sicht, es sind die einzigen zwei Schüsse auf das Tor der St. Galler, in den 75 Minuten danach bringt GC nicht mehr viel zustande (zum Match-Ticker gehts hier).

Toma überragt beim Heimteam

Das hat viel mit dem Heimteam zu tun. Diese St. Galler sind anders als jene, die GC in der Hinrunde überrollte. Sie sind zwingender, sie sind effizienter und in allen Belangen besser. In den letzten vier Partien vor jener gegen GC schossen sie 15 Tore, nun kommen zwei dazu, beide erzielt nach Eckbällen, aber auch das ist genug. Das 1:0 macht Julian von Moos nach einem Abpraller bei Margreitter. Von Moos ist 20 und verliess die GC-Junioren 2018 für über eine Million Schweizer Franken, um es beim FC Basel zu probieren.

Seit diesem Winter spielt er in der Ostschweiz, er ist einer dieser guten Transfers, die St. Gallen getätigt hat, neben Alexandre Jankewitz, Jordi Quintilla und Bastien Toma. Sie sind Spieler, die Qualität bringen und die Liga kennen, nur schon das ist im Transferkonzept der Grasshoppers grundlegend anders. Bruno Jordão mag ein edler Techniker sein, Sang-bin Jeong ein schneller Flügel, so richtig passt bei GC aber nicht viel an diesem Nachmittag.

«Bis zur Halbzeit haben wir uns gewehrt», sagt Trainer Giorgio Contini, mehr muss er eigentlich gar nicht sagen, denn besser als das wird es bei den Grasshoppers nicht. Contini spricht von fehlender Klarheit, der Anfälligkeit auf das Umschaltspiel des Gegners – und davon, dass individuell zu wenig gekommen sei.

Es gibt sogar eine Phase, unmittelbar nach der Pause, in der GC komplett offen steht und fast schon überrannt wird. Jeder kommt irgendwie zu spät in die Zweikämpfe, keiner schafft es, einen Pass abzufangen. Einzig Goalie André Moreira wehrt Schuss um Schuss ab und hält die Grasshoppers in diesem Spiel. Nach etwas mehr als einer Stunde helfen aber auch seine Paraden nicht mehr, Kwadwo Duah macht das 2:0, wieder fällt das Tor nach einem Eckball.

St. Gallen fordert GC permanent, ist im Mittelfeld dominant, und das obwohl mit Quintilla und Lukas Görtler zwei Führungsspieler fehlen. In ihrer Abwesenheit überragt der Walliser Toma. GC-Captain Amir Abrashi foult ihn einmal und dann auch noch Jérémy Guillemenot. Contini nimmt ihn noch vor der Pause runter, weil er an der Schwelle zur Roten Karte steht. Noch bevor die Frage richtig gestellt ist, muss er lachen, weil er weiss, dass sie kommt. Er antwortet: «Er hätte eigentlich schon vom Platz fliegen müssen, es war die letzte Chance, ihn noch runterzunehmen.»

Contini bringt für seinen Captain Hayao Kawabe, der Japaner reiht sich ein in ein Team, das vor allem in der zweiten Halbzeit neben sich steht. Nun hat es sich von St. Gallen überholen lassen in der Tabelle und muss am Donnerstag gegen Lugano ran. Sion auf Rang 8 liegt noch einen Punkt hinter GC.

