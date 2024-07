Nach Verbannung der Hymne – Jetzt wehren sich die GC-Fans – Petition nimmt Fahrt auf Die Grasshoppers wollen in eine neue Ära aufbrechen und sich von der Vergangenheit lösen. Doch manche ihrer Entscheide sorgen nicht nur für Zustimmung unter den Anhängern. Marcel Rohner

Die Änderungen, die die Grasshoppers am Samstag verkündeten, schütteln den Verein und sein Umfeld durch. Eine neue Ära soll eingeläutet werden, der Club habe zu lange in der Vergangenheit gelebt, heisst es in einem Statement.

Nicht überall stossen die Verantwortlichen damit auf Zustimmung. Vor allem, wenn es um die GC-Hymne geht, die erst 2022 veröffentlicht wurde. Sie wird in Zukunft nicht mehr gespielt, sie besinge ein GC, das es so längst nicht mehr gebe, schreiben die Grasshoppers.

Viele GC-Fans wehren sich nun gegen den Entscheid, die Hymne aus dem Stadion zu verbannen. Bereits über 800 haben Stand Dienstagmittag eine Petition unterschrieben. Im Text zu dieser heisst es unter anderem: «Unsere Hymne hat einen positiven Text, der die Liebe zu unserem Verein zeigt.» Dies habe nichts mit einem Schwelgen in der Vergangenheit zu tun, sondern sei zukunftsgerichtet.

Die Verantwortlichen bei GC sehen das offensichtlich anders. Ihre Änderung hätten sie mit Fans in Workshops beschlossen, schreiben sie, die Hymne gehöre zu den umstrittenen Traktanden. Ob sich der Verein durch die Petition noch einmal umstimmen lässt, wird sich in den nächsten Wochen wohl zeigen.

