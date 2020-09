Schweizer Cup – GC kämpft sich mit Glück eine Runde weiter Ein Neuzugang als Matchwinner: Die Grasshoppers bezwingen Stade-Lausanne-Ouchy auswärts nach hartem Fight 2:1.

Jubel bei GC: Der Schweizer Rekordmeister kommt im Cup eine Runde weiter. Freshfocus

Viele Portugiesen sind neu im Team, doch es richten ein Jugendspieler und ein früherer Luzerner: Dank den Toren von Robin Kalem (45.) und Shkelqim Demhasaj (67.) bezwingt GC in der zweiten Cuprunde Stade-Lausanne-Ouchy 2:1. Den Treffer für das Heimteam erzielte Roland Ndongo in der 65. Minute. Am Schluss hatte GC nochmals grosser Glück, als Ndongo den Ball aus wenigen Metern über das leere Tor setzte.

fas