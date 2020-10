Personalrochaden – GC: Neue Rollen für Salatic und Kadar Der frühere Captain bleibt dem Club erhalten, nicht aber als Spieler. Zoltan Kadar wird Nachwuchschef. Marcel Rohner

Neue Jobs bei GC: Veroljub Salatic wird Assistenztrainer der U-21, Zoltan Kadar Nachwuchschef. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Veroljub Salatic bleibt GC nun doch erhalten, allerdings in einer anderen Funktion. Das gaben die Grasshoppers am Mittwochmittag bekannt. Der ehemalige Captain wird Assistenztrainer bei der U-21. In einem Communiqué schreibt der Club: «Salatic beendete mit Ablauf der letzten Saison seine Aktivkarriere und arbeitet nun an seiner Trainerlaufbahn, wobei GC seinen langjährigen Spieler und ehemaligen Captain tatkräftig unterstützt.»

Salatic war im Sommer 2019 aus Russland zu GC zurückgekehrt und sollte die Mannschaft wieder in die Super League führen. Es klappte nicht, es war einmal mehr eine turbulente Saison, auch für Salatic. Der Captain musste dann und wann in der Innenverteidigung ran, nicht immer konnte er verbergen, dass es ihm gegen flinke Gegner an Schnelligkeit fehlte.