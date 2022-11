Super League St. Gallen – GC – GC ohne Nerven im Abschluss - 1:2 in St. Gallen In der 15. Runde verlieren die Grasshoppers gegen den FC St. Gallen. Die Ostschweizer feiern den ersten Sieg seit sieben Spielen. Thomas Schifferle

Duell der beiden Formschwächsten: In der 15. Runde trafen sich der FC St. Gallen und die Grasshoppers.

Die Grasshoppers hängen zumindest resultatmässig weiter im Tief. In St. Gallen verlieren sie 1:2, womit sie von den letzten acht Spielen gerade eines gewonnen haben und in der ganzen Saison auch nur vier. Das entscheidende Tor liessen sie in der 55. Minute zu, als sie sich auskontern lassen. Basil Stillhart ist es schliesslich, der den Ball via Innenpfosten ins Netz schiebt.



Giorgio Continis Mannschaft spielt gut genug, um wenigstens einen Punkt zu retten. Sie beginnt offensiv und druckvoll, in der ersten Viertelstunde bieten sich ihr gleich drei Chancen. Doch Kawabe, Schettine und Dadaschow vergeben sie alle. Immer ist St. Gallens Goalie Zigi zur Stelle.



Überraschend geht St. Gallen in der 20. Minute in Führung. Es ist sein erster wirklich ernsthafter Angriff, Jérémy Guillemenot ist, der mit der Hacke einen Schuss von Guidotti unhaltbar für Hammel abfälscht. Danach ist das Spiel ausgeglichen, intensiv, aber nicht hochklassig.



Die zweite Halbzeit startet gleich mit dem Ausgleich für GC durch Christian Herc, er ist aus 16 m erfolgreich und hat das Glück, dass sein Ball noch entscheidend abgelenkt wird. Dann folgt der Konter mit Stillharts erstem Tor seit dem März 2021. St. Gallen hat das Spiel weitgehend unter Kontrolle - bis sich GC in der Nachspielzeit die grosse Chance zum 2:2 bietet. Doch Seko scheitert mit seinem Kopfball aus zwei Metern an Zigi. Der Goalie hält damit den ersten Erfolg nach sieben sieglosen Runden fest.

