Leader schlägt Verfolger – GC startet mit Sieg in die Rückrunde In einem hart umkämpften Spitzenspiel gewinnen die Grasshoppers zu Hause gegen Stade Lausanne 2:0. Christian Zürcher

Torschütze Petar Pusic (links) und und Assistgeber Shkelqim Demhasaj jubeln nach dem 1:0. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Shkelqim Demhasaj ist Stürmer. Und Stürmer haben gewöhnlich überschaubare Pflichtenhefte. Irgendwo an prominenter Stelle steht in diesen meist die eine Handlung: Tore schiessen. Wäre Demhasaj seinen Pflichten etwas gewissenhafter nachgekommen, GC hätte bereits nach 30 Minuten drei Tore geschossen und das Spiel schlafen geschickt.

Weil aber in diesem Pflichtenheft noch Dinge stehen, wie den Ball halten oder Mitspieler in Szene setzen, kommt es doch noch zur Ehrenrettung von Demhasaj. In der 54. Minute spielt er Pusic elegant frei, dieser schlägt einen Haken und schiesst ein zum 1:0.