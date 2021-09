Geschichtsstunde

Wissen Sie, was passierte, als GC letztmals in der Super League bei Luzern zu Gast war? Wenn nein: gut so. Denn es war ein ziemliches jämmerliches Schauspiel. Ein GC-Mob machte sich auf Richtung Spielfeld und sorgte für einen Spielabbruch. Es war der Tag, an dem der Abstieg feststand. Komplett erneuert tritt GC heute an, von der damaligen Startformation ist kein einziger dabei, Aleksandar Cvetkovic sitzt immerhin auf der Bank.