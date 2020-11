Challenge League – GC wird für schwachen Auftritt reich belohnt Im Nebel in Wil zeigen die Grasshoppers keine gute Leistung. Trotzdem können sie einen Punkt mitnehmen. Mehr wäre nicht verdient gewesen. Marcel Rohner

Am Ende gibts immerhin einen Punkt: Die Grasshoppers spielen in Wil nicht ihren besten Fussball. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Am Ende steht dieses 1:1. Damit kann GC zufrieden, die Ausgewechselten verwerfen die Hände auf der Tribüne, als ein letzter GC-Eckball nicht zum Erfolg führt. Und doch können sie zufrieden sein mit diesem Punkt, es hätte weniger sein können, weniger sein müssen.

Es ist neblig und feucht im Bergholz-Stadion, der Ball auf dem Kunstrasen schnell. GC gefällt das gar nicht, die Spieler taten sich in dieser Saison schon ziemlich schwer mit dieser Unterlage. Auch in Wil zeigt sich das, was GC noch nicht so gut macht, wie es gerne wäre. Pereiras Team hat den Ball oft, in der Startphase fast immer, erarbeitet sich aber kaum Chancen.