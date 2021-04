1,6 Milliarden Franken Härtefallgelder wurden ausbezahlt Infos einblenden

Lange ging es gar nicht vorwärts beim Auszahlen von Härtefallgeldern für die am stärksten betroffenen Firmen. Bis Mitte März gelangten über diese Hilfsmassnahme knapp 500 Millionen Franken vor allem an Firmen im Gastgewerbe, Detailhandel und in der Beherbergung.

Nun gab es aber einen Schub. Die neusten Daten des Bundes zeigen: Bis zum 6. April wurden insgesamt fast 1,6 Milliarden Franken an À-fonds-perdu-Zahlungen ausbezahlt. Und das für insgesamt fast 20’000 Firmen. Hinzu kommen rund 140 Millionen Franken in Form von Darlehen, Bürgschaften und Krediten für rund 1700 Betriebe.

Allein im Kanton Zürich sind rund 580 Millionen Franken à fonds perdu an rund 4600 Firmen ausbezahlt worden. Im Kanton Bern waren es etwas über 100 Millionen Franken an fast 1500 Unternehmen. Baselland und Basel-Stadt zahlten je rund 30 Millionen aus, an insgesamt 430 (Baselland) beziehungsweise 371 (Basel-Stadt) Firmen. (phf)