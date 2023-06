Basketball: Wembanyama zu den San Antonio Spurs

Ausnahmetalent Victor Wembanyama spielt zukünftig wie erwartet für die San Antonio Spurs in der NBA. Die Basketball-Mannschaft aus Texas wählte den 19 Jahre alten Franzosen am Donnerstagabend beim Draft an erster Stelle aus. «Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe», sagte ein emotionaler Wembanyama in einem TV-Interview im Anschluss. «Mein Ziel ist, so viel und so schnell wie möglich zu lernen, weil ich diesen Ring gewinnen will.» Spieler, die eine Meisterschaft in der NBA holen, bekommen von ihren Teams üblicherweise Ringe geschenkt.

Bei der Talentziehung in der besten Basketball-Liga der Welt dürfen die schlechtesten Teams zuerst auswählen. Die NBA will so für mehr Chancengleichheit sorgen. Wembanyama, Kurzform Wemby, gilt als das grösste Talent seit LeBron James vor 20 Jahren von den Cleveland Cavaliers an erster Stelle ausgewählt wurde. Er ist 2,18 Meter gross und hat neben den Reichweitenvorteilen auch ein ausgezeichnetes Ballgefühl. (DPA)