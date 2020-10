SPÖ-Chef Michael Ludwig feierte am Sonntag seinen Sieg bei den Wahlen in Wien. Foto: Keystone

In Wien ist nach dem Wahlsonntag eine grosse – und gefährliche – Zufriedenheit ausgebrochen. Die SPÖ hat ihren Heimvorteil genutzt und zugelegt – um gut 2 Prozentpunkte auf gut 42 Prozent. Die Grünen und die liberalen Neos haben zugelegt – beide um etwa 2 Prozent auf 14 und knapp 8 Prozent. Die ÖVP hat zugelegt – um immerhin fast 10 Punkte auf fast 19 Prozent. Die Rechtspopulisten, die FPÖ sowie die Privatabspaltung ihres früheren Chefs, Heinz-Christian Strache, sind eingebrochen – von mehr als 30 auf unter 10 Prozent. Sie werden, zumindest vorläufig, weder auf Landes- noch auf Bundesebene eine wichtige Rolle spielen. Das endgültige Ergebnis wird allerdings erst am Dienstagabend erwartet – ungewöhnlich viele Wähler beteiligten sich per Briefwahl, die Auszählung der Wahlzettel braucht noch Zeit.