Aus geschlossener Anstalt in Rheinau – Gefährlicher Sextäter flieht bei unbegleitetem Ausgang In der forensischen psychiatrischen Klinik in Rheinau ist ein bestrafter Sexualstraftäter ausgebrochen. Er ist gefährlich – die Fahndung läuft. Gregory von Ballmoos

Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach diesem Mann – er könnte gefährlich sein. Kantonspolizei Zürich

Der 33-jährige Ayadi Mouhamed Ali ist bereits am Mittwochmorgen bei einem unbegleiteten Ausgang auf dem Areal des Psychiatriezentrums Rheinau ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, blieb die Fahndung bis jetzt ergebnislos.

Der Marokkaner ist abgewiesener Asylbewerber und wurde wegen Sexual- und anderer Delikte zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und gilt als gefährlich, wie die Kapo weiter schreibt.

Signalement

Der 33-jährige Mann ist circa 180 Zentimeter gross und von fester Statur, er hat schwarze, kurze Haare. Bei seiner Flucht trug er kurze Hosen sowie ein Oberteil mit langen Ärmeln. Er könnte zudem einen kleinen grünen Rucksack bei sich haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Ayadi Mouhammed Ali machen können.