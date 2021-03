Anfrage im Kantonsrat – Gefällte Bäume in Höri beschäftigen den Regierungsrat Drei Kantonsräte fordern einen besseren Schutz der Natur in den Zürcher Gemeinden. Auslöser des Vorstosses ist eine Baumfällaktion in Höri. Die Gemeinde will nun handeln. Daniela Schenker

Auf dieser Parzelle in Höri standen bis vor gut vier Monaten noch 48 Hochstammobstbäume.



Foto: Sibylle Meier

Die 48 Hochstammobstbäume entlang der Wehntalerstrasse in Höri konnten nicht mehr gerettet werden. Sie waren von Hitze und nagenden Mäusen derart geschwächt, dass sie im November 2020 vom Bewirtschafter der Parzelle gefällt wurden. Das sorgte damals für Befremden in der Bevölkerung und wird nun zum politischen Thema. Drei Kantonsräte nehmen die Fällaktion zum Anlass, sich beim Regierungsrat in einer Anfrage für einen besseren Umgang mit kommunalen Naturschutzobjekten einzusetzen. Eine der Unterzeichnenden ist Wilma Willi (Grüne) aus Stadel. Sie sagt: «Soweit ich weiss, waren die Bäume in der Tat sehr geschwächt.» Deshalb sei der politische Vorstoss auch kein Vorwurf an den Bewirtschafter des Grundstücks.