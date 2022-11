Sex und Drogen im Basler Waaghof – Gefängnisaufseher und Insassen stecken unter einer Decke Zwei Securitas-Mitarbeitende sind verhaftet worden. Sie sollen den Häftlingen geholfen haben, Fluchtpläne zu schmieden – und noch mehr. Leif Simonsen

Während der 27-jährige Securitas-Angestellte Wache stand, soll seine 26-jährige Arbeitskollegin Sex mit Häftlingen gehabt haben. Foto: Stefan Leimer

Von wegen öder Gefängnisalltag. Im Basler Untersuchungsgefängnis Waaghof sorgten Securitas-Angestellte wenn nicht für Rock ’n’ Roll, so doch zumindest für Sex und Drugs. So lange, bis die Staatsanwaltschaft intervenierte. Am 5. November war der Spass vorbei. Die Gefängnisleitung informierte die Mitarbeitenden per Mail darüber, dass zwei Securitas-Mitarbeitende vorläufig festgenommen worden seien. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch. Es handelt sich um eine 26-jährige Schweizerin sowie einen 27-jährigen Deutschen.