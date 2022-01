Tsunamis in Europa – Gefahr vom Meeresgrund Auch in Europa hat es immer wieder Tsunamis gegeben, diese Katastrophen gerieten jedoch in Vergessenheit. Ozeanforscher haben nun erstmals das geologische Risiko für die Küstengebiete analysiert. Benjamin von Brackel

Sieht alles ruhig aus vor der Stadt Palma de Mallorca. Doch auch im Mittelmeer kann es Tsunamis geben. Foto: Markus Mainka (imago images)

Die Europäer zieht es zum Meer: Fast jeder zweite Bewohner des Kontinents lebt heute in einer Küstenregion. In den Sommermonaten drängen Millionen Urlauber nach. Vier Millionen Europäer verdanken dem Meer ihren Job. Und diese Zahl dürfte noch wachsen: Die EU-Politik hat die Ozeane als Wirtschaftsraum neu entdeckt. Offshore-Windparks und Fischfarmen zum Beispiel sollen die Bevölkerung mit Energie und Nahrung versorgen. Und das Ganze bitte nicht auf Kosten der Natur, sondern nachhaltig, so der schöne Plan für die «Blue Economy».

Eines wurde dabei allerdings nicht bedacht: dass die Natur womöglich nicht immer kooperiert. In den Ozeanen lauern Gefahren, die bislang kaum ein Planer auf dem Zettel hat: Seebeben, Vulkane und Tsunamis. Gefahren, von denen auch Europa nicht verschont bleibt. «Europa liegt in einem plattentektonisch extrem aktiven Gebiet», sagt die Geophysikerin Heidrun Kopp vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar). «Die Wahrnehmung in der Gesellschaft für diese Gefahren ist aber nicht wirklich geschärft.»