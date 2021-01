Angst vor steigenden Zinsen – Gefangen in der Extrempolitik Die Aussichten auf weitere Staatsausgaben in den USA hat die Angst vor hohen Kosten für die Verschuldung geschürt und die Notenbank unter Druck gesetzt. Die Entwicklung hat auch für die Schweiz und andere Länder Bedeutung. Markus Diem Meier

US-Notenbankchef Jerome Powell steht unter Druck, angesichts der steigenden Staatsschuld bei der Geldschöpfung auf keinen Fall auf die Bremse zu treten. Foto: Greg Nash (EPA, Keystone)

Was sich in den USA momentan abspielt, ist eine Warnung für die Welt und damit direkt und indirekt auch für die Schweiz. Es geht um folgende Fragen: Wann können weitere Ausgaben des Staates problematisch werden? Und sind die Notenbanken überhaupt noch in der Lage, ihre extreme Geldpolitik wieder zu beenden?

Das hat sich zugetragen

In den USA hat der künftige US-Präsident Joe Biden ein neues umfangreiches Ausgabenpaket vorgestellt, um die Wirtschaft zu stützen. Das hat bereits bestehende Sorgen vor einer zunehmenden Inflation und steigenden Zinsen verstärkt. Daher hat der Chef der US-Notenbank Jerome Powell versichert, dass das Fed an seiner ultraexpansiven Geldpolitik noch lange festhalten werde.