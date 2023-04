IT-Firmen im Unterland – Geflüchtete entschärfen Fachkräftemangel in der Informatik In der Not entdecken viele IT-Firmen das Potenzial von gut ausgebildeten Menschen mit Migrationshintergrund. Gute Erfahrungen macht zum Beispiel eine Firma in Glattbrugg. Andrea Söldi

Anna Koshuba, Helen Berhane, Ozra Rezaie und Ahmet (v.l.n.r.) arbeiten als IT-Fachkräfte bei der Firma T-Systems. Foto: Balz Murer

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit Anna Koshuba in die Schweiz kam. Einen guten Monat nach Kriegsbeginn packte die Ukrainerin ihre Koffer und floh aus Kiew. «Ich wusste nicht, wie das Leben weitergehen würde», erzählt die 29-Jährige. «Aber mit war klar, dass Aufgeben keine Option ist.» Während etwa 85 Prozent ihrer geflüchteten Landsleute in der Schweiz bis jetzt noch keine Arbeit gefunden haben, hatte die 29-Jährige Glück: Bereits im April erhielt sie eine Anstellung beim Digitalisierungsdienstleister T-Systems Schweiz AG. Das Unternehmen ist auf Cloud- und Informatik-Lösungen sowie Cybersicherheit spezialisiert und arbeitet zum Beispiel für die SBB. In der Schweiz beschäftigt die Firma rund 400 Personen, unter anderem im Ambassador-Haus in Glattbrugg.