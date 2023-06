Asylzentrum Kaserne – Geflüchtete Jugendliche leben mitten in Zürich auf weniger als 4 Quadratmetern Kritik an der Unterkunft für unbegleitete asylsuchende Minderjährige: Fachleute sind besorgt über die Zustände, die Politik verweist auf Personal- und Platzmangel. Ein Bewohner erzählt. David Sarasin Jigme Garne

Auf dem dritten Stock des Gebäudes rechts wohnen gut 90 unbetreute minderjährige Asylbewerber. Foto: Sabina Bobst

Der Grossteil dieser jungen Männer hat eine lebensgefährliche Reise hinter sich. Viele sind traumatisiert. Jetzt leben die 90 Jugendlichen, die vorwiegend aus Afghanistan stammen, in der ehemaligen Polizeikaserne in Zürich. Sie sind im dritten Stock der provisorischen Asylunterkunft in Massenschlägen untergebracht.