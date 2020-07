Psychiatriezentrum Rheinau – Geflüchteter Straftäter in Mailand verhaftet Vor wenigen Tagen ist ein Sexualstraftäter aus dem Psychiatriezentrum Rheinau geflüchtet. Eine internationale Fahndung führte die Strafverfolgung nach Mailand.

Am Mittwochmorgen ist der Straftäter während eines unbegleiteten Ausgangs auf dem Areal des Psychiatriezentrums Rheinau ausgebrochen. Bild: Keystone-SDA

Der am Mittwochmorgen vom Gelände des Psychiatriezentrums Rheinau geflüchtete Straftäter ist am Samstag in Mailand verhaftet werden. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Intensive polizeiliche Ermittlungen hätten zum Aufenthaltsort des Gesuchten geführt, schrieb die Polizei. Er habe im Zuge der internationalen Fahndung verhaftet werden können.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen abgewiesenen Asylbewerber aus Marokko ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Er befand sich in der geschlossenen Abteilung der Klinik für forensische Psychiatrie in Rheinau. Von dort war er während eines unbegleiteten Areal-Ausgangs am Mittwoch zu Fuss geflüchtet. Er wurde wegen Sexual- und weiteren Delikten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und gilt laut Polizei als gefährlich.

( SDA /zeo )