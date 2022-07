Umstrittene Projekte – Gegen Bülachs zweiten McDonald’s könnte es Einsprachen hageln Fast-Food-Laden und Coop-Tankstelle an der Badenerstrasse in Bülach sind offenbar umstritten. Je 20 Personen haben innert Frist den Baurechtsentscheid verlangt. Florian Schaer

Noch ist nicht sicher, ob die Stadt Bülach ihren zweiten McDonald’s wirklich bekommen wird. Foto: Pixabay

Im April hat der amerikanische Fast-Food-Gigant die Baupläne für eine zweite Bülacher Filiale öffentlich aufgelegt. Diese soll an der Badenerstrasse neben dem Post-Verteilzentrum bei der Autobahnausfahrt Bülach-West zu stehen kommen. Unmittelbar daneben will der Grossverteiler Coop eine neue Tankstelle hochziehen. Beide Projekte machen Anpassungen an der Einmündung der Fabrikstrasse nötig.