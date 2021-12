Bezirke Bülach und Dielsdorf – Gegen Covid-Gesetz verstossen: Polizei zeigt vier Lokale an In der Nacht auf Samstag hat die Polizei bei Clubkontrollen in den Bezirken Bülach und Dielsdorf mehrere Verstösse gegen diverse Gesetze festgestellt.

In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei in den Bezirken Bülach und Dielsdorf diverse Verstösse gegen geltende Corona-Regeln festgestellt. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, hat sie in der Nacht auf Samstag in Zusammenarbeit mit den Stadtpolizeien Bülach und Kloten diverse Club-, Bar- und Loungebetriebe in den Bezirken Bülach und Dielsdorf kontrolliert. Gemäss Mitteilung wurden dabei vier Lokale wegen Verstössen gegen die geltenden Corona-Massnahmen angezeigt. Weiter stellte die Polizei Verstösse gegen die Ausländer- und Integrations- sowie gegen die Gastronomie- und Passivrauchgesetze fest, woraus weitere Verzeigungen resultierten.

Im Rahmen der Kontrollen wurde in Bülach zudem eine 31-jährige Albanerin festgenommen, die zur Verhaftung ausgeschrieben war. Wie die Polizei weiter mitteilt, müssen zwei der kontrollierten Betriebe die Herkunft ihrer Lebensmittel- und Tabakprodukte durch das kantonale Labor und die Eidgenössische Zollverwaltung abklären lassen.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.