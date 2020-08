Eishockey: Zweites Testspiel des EHC – Gegen den HCD fehlen Kloten einzig die Tore Kloten verliert den Testmatch gegen den Rekordmeister Davos in der Swiss-Arena 0:3. Roland Jauch

Aufsässig und aufmerksam in der Defensive: Klotens Simon Kindschi (rechts) im Duell mit den Davoser Marc Wieser. Foto: Christian Merz

Der Stadionsprecher konnte melden: «Ausverkauft». 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich in der Swiss Arena eingefunden, um ihren EHC wieder einmal in einem Spiel gegen den HC Davos zu sehen. Und die Besucher konnten mit der Leistung ihrer Mannschaft durchaus zufrieden sein. Es gab mehrmals Szenenapplaus, sei es wegen guten Unterzahlspiels, starker Goalie-Paraden von Dominic Nyffeler oder auch wegen starker Offensivaktionen. Doch einen Torerfolg ihrer Spieler konnten die Klotener Fans nicht beklatschen. Dass am Schluss die Null auf der Klotener Seite der Resultattafel stehen blieb, war das Einzige, das es zu kritisieren gibt. Chancen waren genügend da, verwertet wurde keine. Davos schoss seine drei Treffer im Schlussdrittel alle auf Konter.