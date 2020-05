Das Coronavirus.

Der oder das Coronavirus? Musste heute erst mal googlen, dass beides korrekt ist ... Gefühlt ist in diesen Tagen plötzlich jeder ein Experte für Pandemie und Virologie. Deshalb muss ich meinen Senf nicht auch noch dazugeben, sondern vertraue den Experten. Was ich aber sagen kann, ist ein grosses Dankeschön an alle, die die Gesellschaft am Laufen halten – besonders in diesen schwierigen Zeiten!