Die Schweiz in der WM-Qualifikation – Italien als Knacknuss In der Gruppe C hat das Team von Vladimir Petkovic kein schlechtes Los erwischt und trifft auf Italien, Nordirland, Bulgarien und Litauen. Moritz Marthaler

Die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen für das Turnier 2022 in Katar hat der Schweizer Nationalmannschaft ein Nachbarduell beschert: Italien wurde der «Schweizer» Gruppe C als Gruppenkopf zugelost.

Die Schweiz wird somit im nächsten Jahr gleich dreimal gegen Italien spielen. An der Nachhol-EM im Sommer treffen Vladimir Petkovic und sein Team schon in der Gruppenphase auf Roberto Mancinis Mannschaft.

Aus Topf 3 wurde der Gruppe Nordirland zugelost, angesichts von Teams wie Russland und Tschechien in diesem Topf ist das bestimmt kein schlechtes Los. Die Nordiren kennen die Schweizer noch aus den Playoffs der WM-Quali 2018. Bulgarien und Litauen komplettieren die Quali-Gruppe für die Endrunde in Katar.

Die Höhepunkte in den anderen Gruppen sind die Duelle zwischen England und Polen in Gruppe I sowie Holland und der Türkei in Gruppe G. (mrm)