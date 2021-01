Abo Eishockey: Kloten-Blick Weiter im hohen Rhythmus

Am Donnerstagabend tritt der EHC Kloten schon wieder aufs Eis. In der erst zu Wochenbeginn angesetzten Swiss-League-Nachtragspartie beim HC Thurgau gilt es, an den 4:0-Sieg in Langenthal anzuknüpfen.