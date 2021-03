Machtkampf um die Gestaltung von Eglisau – Gegenvorschlag zum Städtli-Konzept vorgestellt Das Städtli Eglisau soll umgestaltet werden. Dafür arbeitete der Gemeinderat während Jahren ein Projekt aus. Doch nun gibt es eine Alternative, die erst noch günstiger sein könnte. Manuel Navarro

Wie man sich auf den Strassen des Rheinstädtchens begegnen soll und ob dort auch Autos weiterhin erlaubt sind, diese Frage wird in Eglisau derzeit intensiv diskutiert. Foto: Francisco Carrascosa

Im vergangenen Oktober hat Eglisau vorgestellt, wie sich das Städtli in den nächsten zehn Jahren verändern soll. Der erste Schritt dazu sollten kurzfristige bauliche Massnahmen sein, um eine Begegnungszone in der Kernzone nördlich des Rheins einzurichten. Dafür wollte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von 270’000 Franken beantragen.

Eigentlich – denn die Versammlung musste aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Die Abstimmung wird nun voraussichtlich erst im Juni erfolgen, was die Situation grundlegend verändert, denn inzwischen gibt es einen Alternativvorschlag zum Antrag des Gemeinderats.