Organisation kritisiert Kanton – Gegner von Windturbinen sehen Lägern und Stadlerberg gefährdet Weil der Kanton die Windenergie ausbauen will, werden Turbinen auch im Unterland wieder zum Thema. Am Fusse der Lägern sieht man das gelassen. Astrit Abazi

Könnten die Windturbinen, wie sie auf dem Taggenberg bei Winterthur stehen, auch ins Unterland kommen? Symbolfoto: Madeleine Schoder

Der Kanton sorgt für Unmut bei den Gegnern von Windturbinen. Was heute lediglich ein kleiner Teil der Zürcher Stromversorgung ist, könnte in den kommenden Jahrzehnten nämlich an Bedeutung gewinnen. Davon könnte auch das Unterland betroffen sein: Die Lägern und der Stadlerberg werden vom Kanton als mögliche Standorte gehandelt. Anfang Monat hatte der Regierungsrat angekündigt, dass im Jahr 2050 Windenergie bis zu 7 Prozent des Zürcher Strombedarfs decken könnte. Obwohl es sich dabei um einen vergleichsweise kleinen Anteil handelt, wittern kritische Stimmen eine Gefahr für die Landschaft.